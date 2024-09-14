Билялов: были бы рады, если бы Кузнецов перешёл в «Ак Барс». Такой игрок точно нужен

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал возвращение нападающего Евгения Кузнецова в Россию.
— Удивило ли возвращение Евгения Кузнецова в Россию?
— В какой-то степени удивило, но, с другой стороны, я его понимаю.
— Каково было играть против него на турнире Пучкова?
— Видно, что человек с огромным мастерством. Было очень интересно.
— Знали, что Кузнецов мог стать вашим одноклубником? Обсуждалось ли это в команде?
— Да, но не обсуждали это. Если бы к нам подписали Женю, мы бы были только рады. Повторюсь, огромный багаж мастерства у него. Такой человек точно нужен команде, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.