Билялов: были бы рады, если бы Кузнецов перешёл в «Ак Барс». Такой игрок точно нужен

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал возвращение нападающего Евгения Кузнецова в Россию.

— Удивило ли возвращение Евгения Кузнецова в Россию?

— В какой-то степени удивило, но, с другой стороны, я его понимаю.

— Каково было играть против него на турнире Пучкова?

— Видно, что человек с огромным мастерством. Было очень интересно.

— Знали, что Кузнецов мог стать вашим одноклубником? Обсуждалось ли это в команде?

— Да, но не обсуждали это. Если бы к нам подписали Женю, мы бы были только рады. Повторюсь, огромный багаж мастерства у него. Такой человек точно нужен команде, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.