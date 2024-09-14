Билялов объяснил, почему решил остаться в «Ак Барсе»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов объяснил, почему решил остаться в казанском клубе.
— Как принимали решение о продлении контракта с «Ак Барсом»?
— Переговоры были длинными. Большую роль сыграло, что семья в Казани, что это мой родной клуб. Больше хотелось остаться в «Ак Барсе» и поднять Кубок Гагарина здесь, в своём клубе.
— Почему новое соглашение именно на два года?
— У нас практически всегда подписывают соглашения на такой срок. Такой курс у клуба.
— Какие у вас отношения с Анваром Гатиятулиным?
— Он ещё летом приезжал, мы с ним разговаривали. Он очень хороший человек. Поделился своими мыслями о том хоккее, в который мы будем играть. Мне понравилось, это тоже сыграло свою роль в том, что я остался здесь, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.