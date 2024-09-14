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Билялов объяснил, почему решил остаться в «Ак Барсе»

Билялов объяснил, почему решил остаться в «Ак Барсе»
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов объяснил, почему решил остаться в казанском клубе.

— Как принимали решение о продлении контракта с «Ак Барсом»?
— Переговоры были длинными. Большую роль сыграло, что семья в Казани, что это мой родной клуб. Больше хотелось остаться в «Ак Барсе» и поднять Кубок Гагарина здесь, в своём клубе.

— Почему новое соглашение именно на два года?
— У нас практически всегда подписывают соглашения на такой срок. Такой курс у клуба.

— Какие у вас отношения с Анваром Гатиятулиным?
— Он ещё летом приезжал, мы с ним разговаривали. Он очень хороший человек. Поделился своими мыслями о том хоккее, в который мы будем играть. Мне понравилось, это тоже сыграло свою роль в том, что я остался здесь, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Тимуром Биляловым читайте на «Чемпионате»:
«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым
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«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым
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