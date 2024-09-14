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Билялов: из НХЛ должно быть такое предложение, чтобы ехать сразу туда, а не в АХЛ

Билялов: из НХЛ должно быть такое предложение, чтобы ехать сразу туда, а не в АХЛ
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал, почему решил не уезжать в НХЛ в минувшее межсезонье.

— Два года назад вы говорили, что в НХЛ надо ехать состоявшимся вратарём. Почему не попробовали сейчас?
— Тут много факторов. Травмы у меня были. Опять же, должно быть такое предложение, чтобы ехать сразу играть в НХЛ, а не в АХЛ. Такого предложения на данном этапе карьеры не было, поэтому пока нечего об этом задумываться. Если в жизни повезёт, то зацеплю шанс поиграть там. Конечно, хочется поехать и попробовать свои силы. Другой вопрос, нужен ли я там кому-то.

— А была заинтересованность от клубов?
— Когда-то она была, но затем пошли травмы, были скомканные сезоны. Поэтому немножко не срослось, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Тимуром Биляловым читайте на «Чемпионате»:
«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым
Эксклюзив
«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым
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