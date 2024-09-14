Билялов: из НХЛ должно быть такое предложение, чтобы ехать сразу туда, а не в АХЛ

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал, почему решил не уезжать в НХЛ в минувшее межсезонье.

— Два года назад вы говорили, что в НХЛ надо ехать состоявшимся вратарём. Почему не попробовали сейчас?

— Тут много факторов. Травмы у меня были. Опять же, должно быть такое предложение, чтобы ехать сразу играть в НХЛ, а не в АХЛ. Такого предложения на данном этапе карьеры не было, поэтому пока нечего об этом задумываться. Если в жизни повезёт, то зацеплю шанс поиграть там. Конечно, хочется поехать и попробовать свои силы. Другой вопрос, нужен ли я там кому-то.

— А была заинтересованность от клубов?

— Когда-то она была, но затем пошли травмы, были скомканные сезоны. Поэтому немножко не срослось, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.