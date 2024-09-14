«У нас же нет запрета двигаться со скоростью 1 км/ч». Билялов — о буллитах Кузнецова

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов высказался о медленном исполнении буллитов нападающим СКА Евгением Кузнецовым.

— Евгений Кузнецов исполнил буллит в ваши ворота в своём фирменном стиле.

— Да, посмотрел на это. Дальше буду думать, что с этим делать (улыбается).

— В Америке такая манера многих бесила. Как вы к этому относитесь?

— Абсолютно нормально. У каждого игрока есть свой выбор, как он будет исполнять буллиты. Задача вратаря — поймать шайбу. У нас же нет правил, что нельзя двигаться со скоростью 1 км/ч. Отношусь к этому спокойно. Нужно просто придумать, как справляться с этим буллитом, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.