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«Самое лучшее правило!» Билялов оценил изменение в регламенте для голкиперов КХЛ

«Самое лучшее правило!» Билялов оценил изменение в регламенте для голкиперов КХЛ
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Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов оценил изменение в регламенте для голкиперов КХЛ.

— В межсезонье в КХЛ разрешили вратарям делать пас вперёд ловушкой.
— Самое лучшее правило! Раньше надо было шайбу положить, потом клюшкой вперёд отдать… Какая разница, если просто кинешь её ловушкой? — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В регулярном сезоне-2023/2024 Билялов провёл 48 матчей, в которых одержал 30 побед с 93,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,82. В плей-офф КХЛ 29-летний голкипер сыграл пять матчей, в которых одержал одну победу с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,15.

Полное интервью с Тимуром Биляловым читайте на «Чемпионате»:
«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым
Эксклюзив
«Хочется поехать в НХЛ. Но нужен ли я там?» Интервью с вратарём «Ак Барса» Биляловым
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