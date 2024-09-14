Билялов назвал российского вратаря, который является кандидатом на отъезд в НХЛ

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов назвал голкипера магнитогорского «Металлурга» Илью Набокова кандидатом на отъезд в НХЛ.

— Как считаете, кто из российских вратарей входит в число первых кандидатов на отъезд в Северную Америку?

— Тяжело сказать. Посмотрим, как сыграют молодые ребята. Как проведёт второй сезон Илья Набоков. Если он сыграет так же хорошо, у него есть все шансы поехать в НХЛ, — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

21-летний Илья Набоков стал одним из самых молодых хоккеистов-обладателей Кубка Гагарина. Для голкипера плей-офф минувшего сезона был первым в карьере, в итоге он стал MVP турнира.