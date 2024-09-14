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Матвей Мичков поделился эмоциями после дебютной игры и первого гола за «Филадельфию»

Матвей Мичков поделился эмоциями после дебютной игры и первого гола за «Филадельфию»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков поделился эмоциями после дебютной игры и первого гола за «лётчиков» во встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:4 Б).

«Классные эмоции, всегда приятно забивать. Жаль, что проиграли, но будем работать дальше. Приятно, когда тебе доверяют. Стараешься выкладываться, стараешься оправдать доверие тренера. Давно не было игрового тонуса. Так что пока будем втягиваться и прибавлять от матча к матчу. Мама с братом были на игре. Я хотел бы посвятить гол своей семье», — заявил Мичков на пресс-конфренции.

Отметим, что Мичков отвечал на вопросы журналистов на русском языке, в качестве переводчика выступил его партнёр по команде защитник Егор Замула.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.

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