Билялов — о лакросс-голах: после такого полночи не спишь. Думаешь, что за фигня произошла

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов рассказал о своём отношении к лакросс-голам.

— Есть ли что-то, что вас как вратаря раздражает? Многие не любят лакроссы.

— Лакроссы да, неприятно. Наверное, это больше всего не нравится вратарям. Мне тоже забивали лакросс в ВХЛ. Потом полночи не спишь вообще. Думаешь, что за фигня произошла (смеётся), — сказал Билялов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

В регулярном сезоне-2023/2024 Билялов провёл 48 матчей, в которых одержал 30 побед с 93,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,82. В плей-офф КХЛ 29-летний голкипер сыграл пять матчей, в которых одержал одну победу с 93,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,15.