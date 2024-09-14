«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 14 сентября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Спартак» с семью очками в активе после четырёх встреч занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» после четырёх матчей набрало пять баллов и занимает пятую строчку в таблице Запада.
В межсезонье клубы уже встречались. Тогда победу одержали подопечные Игоря Ларионова со счётом 3:2.