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Спартак — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск

«Спартак» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 14 сентября, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» с семью очками в активе после четырёх встреч занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» после четырёх матчей набрало пять баллов и занимает пятую строчку в таблице Запада.

В межсезонье клубы уже встречались. Тогда победу одержали подопечные Игоря Ларионова со счётом 3:2.

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