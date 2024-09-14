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«Шок был, когда выбрали». Артамонов — о решении «Каролины» на драфте-2024

«Шок был, когда выбрали». Артамонов — о решении «Каролины» на драфте-2024
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18-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов рассказал о своих чувствах после того, как его выбрала «Каролина Харрикейнз» на драфте — 2024 во втором раунде под общим 50-м номером.

— Удивились тому, что летом вас выбрала «Каролина»? Часто с её представителями с тех пор контактировали?
— Шок был, когда меня выбрали. А контактов было очень много сразу после драфта. Сейчас уже нет. Я думаю, следят за мной. Но обсуждают всё через Игоря Николаевича [Ларионова], — приводят слова Артамонова «Известия».

В нынешнем сезоне 18-летний Артамонов провёл четыре матча, где отметился одной заброшенной шайбой в овертайме игры с ЦСКА (4:3 ОТ).

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