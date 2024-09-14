Черкас: несмотря на поражения, СКА показывает неплохой хоккей

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас оценил старт армейского клуба в сезоне-2024/2025 КХЛ.

— СКА потерпел три поражения в четырёх матчах. Как думаете, что происходит с командой?

— Одно поражение всё-таки в овертайме, команда набрала одно очко. Мне это немножко напоминает прошлогодний сезон, когда команда тяжело входила в сезон.

Нельзя сказать, что СКА играет плохо. Взять последний матч с «Трактором», кульминационный момент, когда Григоренко не попал в пустые ворота, голкипер уже был без клюшки. Этот чудо-сейв был переломным моментом. Можно где-то сослаться на невезение, но я думаю, что команда ещё не набрала тех кондиций, которые дадут ей возможность двигаться вперёд.

Несмотря на эти поражения, СКА показывает неплохой хоккей. У нас есть обладатель Кубка Гагарина «Металлург», который не может ничего выиграть. Лихорадит ЦСКА и московское «Динамо». Это всё не просто. Сократили подготовительный этап, и это сказывается не только на СКА. Думаю, определяющим для армейцев будет матч с «Ладой», выезд в Сочи, игра с «Торпедо» и домашняя серия. После этих игр уже можно будет подвести итог, как команда подошла к сезону, — цитирует Черкаса «Спорт день за днём».