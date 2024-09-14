Заслуженный тренер России назвал команду-сенсацию на старте сезона КХЛ

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высоко оценил игру нижнекамского «Нефтехимика» на старте сезона КХЛ.

«Две победы, две громкие победы над «Магниткой», и, в общем-то, под собой имели ситуацию с игрой на Кубке Рамазана, когда Разин увёл команды со льда. Потом две победы «Нефтехимика», это я скажу, немного по самолюбию «Магнитки» прошлись. Удался старт однозначно «Нефтехимику». Понятно, что будем смотреть на ситуацию по ходу сезона. Старт — он всегда такой жёсткий, неоднозначный, кто-то начинает сезон с домашних матчей, кто-то с выездных. Сил у всех вначале много, желания тоже. Отсюда и непредсказуемые результаты. Пройдёт период, игр 15, и потихоньку будет ситуация выпрямляться», — приводит слова Канарейкина LiveResult.

«Нефтехимик» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.