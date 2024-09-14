Юрзинов: сегодня у Кузнецова в СКА глаза горят так же, как 15 лет назад в «Тракторе»

Двукратный чемпион мира, заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов-старший рассказал об игре нападающего Евгения Кузнецова.

— Много критики в адрес Евгения Кузнецова.

— Помню этого мальчишку ещё по Челябинску, когда он делал свои первые профессиональные шаги в хоккее. Сегодня в СКА у него глаза горят так же, как полтора десятка лет назад в «Тракторе». Это очень важно.

Много раз видел возвращения опытных мастеров из НХЛ. Практически всегда они требовали перестройки и адаптации. В конце концов в НХЛ в сентябре ты начинаешь тренировки, а в КХЛ в эти недели матчи идут один за другим.

Не сомневайтесь, Кузнецов в СКА ещё скажет свое слово. И каждая тренировка рядом с таким мастером — это ещё и большая школа для молодёжи. Здесь СКА работает в лучших традициях хоккея СССР, когда к опытным Михайлову и Петрову ставили Харламова, к Полупанову и Викулову — Фирсова. И так далее по линейке поколений великих форвардов, — цитирует Юрзинова Russia-Hockey.ru.