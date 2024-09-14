Есмантович: ЦСКА за лето усилился на 11 баллов из 10

Президент ЦСКА Игорь Есмантович оценил селекционную работу армейского клуба в прошедшее межсезонье.

«Считаю, что мы провели это лето на 11 баллов из 10 в плане усиления и перестройки состава. Но мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы будем усиливаться, у нас есть ресурсы и средства в потолке зарплат. Вопрос сегодня узковат с точки зрения того, кем усиливаться», — приводит слова Есмантовича «Советский спорт».

ЦСКА с пятью баллами в активе занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Ильи Воробьёва встретятся в гостях с «Северсталью».