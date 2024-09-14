Нападающий «Авангарда» Рид Буше отправился с командой на выезд, сообщает пресс-служба омского клуба. «Ястребы» сыграют на выезде два матча: с «Сибирью» 15 сентября и с «Салаватом Юлаевым» 17 сентября.

Напомним, 12 августа во время матча с минским «Динамо» Буше столкнулся с игроком соперников, после чего смог встать и добраться до скамейки самостоятельно, однако до конца матча он так и не появился на льду. Его место в тройке нападающих первого звена с Линденом Веем и Александром Яремчуком занял Игорь Мартынов.

До начала предсезонного периода также стало известно, что травмирован другой нападающий омского клуба — Владимир Ткачёв. Его восстановление продолжается.