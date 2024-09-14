Главный тренер фарм‑клуба «Филадельфии» оценил игру Матвея Мичкова

Главный тренер фарм‑клуба «Филадельфии Флайерз» Ян Лаперьер оценил игру российского нападающего Матвея Мичкова.

«Он особенный игрок, и это видно. Все любят много играть, но он в отличной форме, так что он может с этим справиться. Он разыгрывал шайбу в большинстве, «пять на пять», разыгрывал из ничего. Это особый дар, который у него есть. Просто иметь его на скамейке запасных — это здорово, потому что видно, что он любит игру. Он хочет быть в игре.

Ему 19 лет, мы не должны этого забыть. Я знаю, что вокруг него большой ажиотаж — в лиге, не только в Филадельфии, но он отлично с этим справляется», — цитирует Лаперьера NBC.

Мичков подписал трёхлетний контракт с «Филадельфией Флайерз» в начале июля. Матвей был выбран «лётчиками» на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под общим седьмым номером.