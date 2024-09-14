Форвард «Торпедо» Артамонов: был в шоке немного — для меня непривычно сидеть 13-м

18-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов поделился эмоциями от того, что его заявляли на матчи 13-м нападающим.

«Я в последних играх был заявлен 13-м нападающим. Но родители всегда в меня верили и поддерживали перед каждой игрой. Благодарен им за поддержку, поскольку сам был в шоке немного — для меня непривычно сидеть 13-м. Не могу так. Они поддерживали и сказали: «Всё хорошо будет. Когда дадут игровое время, без вопросов доказывай, и все увидят, что ты достоин играть». Так и получилось», — приводят слова Артамонова «Известия».

В нынешнем сезоне 18-летний Артамонов провёл четыре матча, где отметился одной заброшенной шайбой в овертайме игры с ЦСКА (4:3 ОТ).