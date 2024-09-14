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«Филадельфия» объявила о назначении Олега Знарка в штат клуба

«Филадельфия» объявила о назначении Олега Знарка в штат клуба
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«Филадельфия Флайерз» официально объявила, что Олег Знарок присоединился к команде в роли европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу.

«Знарок переходит в команду «Филадельфия Флайерз». После успешной 22‑летней профессиональной карьеры игрока Знарок начал тренерскую карьеру в 2002 году и постепенно зарекомендовал себя как один из лучших тренеров в Европе», — сказано в пресс‑релизе клуба.

61-летний Олег Знарок — самый титулованный тренер в истории КХЛ. Он трижды брал Кубок Гагарина: дважды с московским «Динамо» (в 2012 и 2013 годах), а спустя четыре года завоевал его с клубом СКА из Санкт-Петербурга. Вместе со сборной России Знарок выиграл золото Олимпийских игр в 2018 году. Последним клубом Знарка был казанский «Ак Барс», который он покинул в декабре 2022 года.

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