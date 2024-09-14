Новая арена «Химика» может быть готова через три-четыре года

Строительство новой арены в подмосковном Воскресенске для фарм-клуба «Спартака» «Химика» начнётся в следующем году и может завершиться через три-четыре года.

«Есть одобрение правительства Московской области, выделен бюджет. Стадион должен быть вместимостью на 5-5,5 тыс. человек. Рассматривается проект арены, а потом будем дальше двигаться. По графику хотелось бы, чтобы он появился пораньше. Будет готов через три-четыре года, строительство может начаться уже в следующем году», — приводит слова вице-президента Континентальной хоккейной лиги, президента Федерации хоккея Московской области Валерия Каменского ТАСС.