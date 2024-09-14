Александр Медведев оценил нынешний лимит на легионеров КХЛ в пять человек

Председатель совета директоров СКА, первый президент КХЛ Александр Медведев заявил, что нынешний лимит на легионеров КХЛ в пять человек является оптимальным.

«Ещё в мою бытность президентом КХЛ каждый год была дискуссия: сколько легионеров — хорошо, а сколько — плохо. Считаю, что возвращение к цифре «пять» — это возвращение к условиям конкуренции, когда молодые российские хоккеисты могут крепнуть и наращивать мастерство на фоне конкуренции с качественными игроками.

Кто-то нам говорит: посмотрите, что за второсортные легионеры играют в КХЛ. Но ведь это не так. Если посмотреть статистику, то можно чётко проследить, что подавляющее число легионеров играют в двух ведущих звеньях. Значит, они хорошего уровня. Соответственно, они могут подтягивать за собой нашу молодёжь.

Пять — это магическая цифра, она оптимальная на сегодняшний день. Причём по первым играм уже видно, что ни один из клубов КХЛ не ошибся с выбором своих легионеров. При этом российские ребята тоже на виду, делают хет-трики, как тот же Мальцев. Легионеры забивают, набирают очки, это повышает качество нашей лиги», — цитирует Медведева «ВсеПроСпорт».