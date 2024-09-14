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Рыбин назвал сильнейшую команду КХЛ на старте сезона

Рыбин назвал сильнейшую команду КХЛ на старте сезона
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Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин назвал ярославский «Локомотив» сильнейшей командой на старте нового сезона.

«Я смотрел матчи с участием «Локомотива». Всё чётко, отработано, все игроки по своим местам. Та команда, которую можно выделить и которая сейчас нравится. Против них сложно играть, всё чётко, круто, каждый на своих местах. Вот команда, которая сейчас хорошо играет», — приводит слова Рыбина LiveResult.

Ярославский «Локомотив» набрал 100% очков в первых четырёх матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Игоря Никитина встретятся в гостях с «Нефтехимиком».

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