Кожевников: надо отстать от Мичкова с этим ажиотажем, не мешайте парню!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал дебютный матч Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерз», где форвард отметился заброшенной шайбой.

«Матвей красавчик, затолкал эту шайбу, отлично дебютировал в «Филадельфии», но давайте пока не будем мешать парню. Надо отстать от него с этими громкими словами и ажиотажем. А то в СМИ уже развели разговоров, давайте просто пожелаем ему добра и удачи, а потом посмотрим, как он себя проявит в НХЛ. Безусловно, Знарок ему поможет, его для этого и брали в качестве специалиста по развитию молодых игроков в «Филадельфии». Это одна из его задач», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».