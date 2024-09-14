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Кожевников: надо отстать от Мичкова с этим ажиотажем, не мешайте парню!

Кожевников: надо отстать от Мичкова с этим ажиотажем, не мешайте парню!
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал дебютный матч Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерз», где форвард отметился заброшенной шайбой.

«Матвей красавчик, затолкал эту шайбу, отлично дебютировал в «Филадельфии», но давайте пока не будем мешать парню. Надо отстать от него с этими громкими словами и ажиотажем. А то в СМИ уже развели разговоров, давайте просто пожелаем ему добра и удачи, а потом посмотрим, как он себя проявит в НХЛ. Безусловно, Знарок ему поможет, его для этого и брали в качестве специалиста по развитию молодых игроков в «Филадельфии». Это одна из его задач», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».

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