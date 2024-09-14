Плющев: организм Мичкова ещё не совсем готов к битвам с мужиками

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил дебютный матч Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерз», где форвард отметился заброшенной шайбой.

«То, что Мичков является талантливым парнем, было ясно и видно ещё два года назад. Ему уделяли внимание не только наши скауты, но и люди из НХЛ. Другое дело, что там очень серьёзная лига. Всё будет зависеть от того, насколько он внимательно будет относиться к себе, своим партнёрам и как будет понимать, что он не достиг всего, чего можно достичь. Придётся очень много работать. Нужно будет мужать, парень молодой, организм не совсем готов к большим битвам с мужиками. Всё в его руках, успехи Мичкова будут зависеть только от него самого», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».