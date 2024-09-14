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Бахмутов — о старте сезона «Динамо»: светоносный Гусев куда-то пропал. Может и кризис

Бахмутов — о старте сезона «Динамо»: светоносный Гусев куда-то пропал. Может и кризис
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Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов оценил игру московского «Динамо» на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Бело-голубые проиграли три из четырёх матча.

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15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
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«Хоккеистов в «Динамо» явно не хватает, наш светоносный Гусев куда-то пропал. Был лучшим бомбардиром, сейчас пропал. С вратарями отдельный разговор. Оборона тоже тяжёлая. Не знаю, сказался ли уход Миронова в «Спартак», он же тоже не молодой. Он же не показывал сверхстатистику. Сейчас есть квалифицированные защитники, но в четырёх матчах пропустить 14 шайб — это очень много!

Хорошо, сделаем скидку, что ещё не отошли от предсезонки, не отошли от нагрузки. Хочется верить, что это не кризис. Однозначных оценок сейчас дать невозможно. Что угодно может быть. Хотя, может, и кризис, раз 14 голов пропустили и практически ничего не забили. Это никуда не годится.

Где Гусев, Пакетт, О'Делл, Джиошвили, Рашевский? Это же одни из лидеров своих сочетаний. Куда их взаимодействия делись?» — приводит слова Бахмутова Legalbet.

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