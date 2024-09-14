«Побоятся его подписывать». Гаврилов — о Колосове и «Филадельфии»

Бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Гаврилов высказался о ситуации с голкипером Алексеем Колосовым. Белорус не попал в список игроков «Филадельфии», которые начали тренировки с командой 12 сентября.

«Моё мнение: ему надо было доехать хотя бы до тренировочного кемпа. Посмотреть и понять, есть ли шанс заиграть в НХЛ. Мне кажется, если бы он присоединился к команде на сборах и понял, что на него не рассчитывают, тогда мог бы рвать когти обратно в КХЛ. Потому что в АХЛ не хочется выступать.

Может, ему кто-то сказал, что он не будет играть. Дошли какие-то слухи. Может, он приехал, и ему в принципе не понравилась Северная Америка. По мне, ему надо было попробовать. Тем более что сейчас в «Филадельфии» нет железобетонного первого номера. Если он так и не приедет туда, то второй шанс могут не дать. Остальные клубы НХЛ побоятся его подписывать. Если «Флайерз» захотят его куда-то обменять, то у команд тоже не будет уверенности в таком кандидате», — приводит слова Гаврилова Legalbet.

Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года. Сезон-2023/2024 Алексей провёл на правах аренды в минском «Динамо».