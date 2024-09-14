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Автомобилист — Салават Юлаев, результат матча 14 сентября 2024, счет 6:1, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев», нанеся первое поражение в сезоне
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Сегодня, 14 сентября, на льду «Уральца» в Екатеринбурге прошёл матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Автомобилист» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зборовский (Да Коста) – 09:08 (5x5)     2:0 Бывальцев (Зборовский, Аликин) – 19:32 (5x5)     3:0 Мэйсек (Блэкер, Голышев) – 25:22 (5x4)     3:1 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 27:40 (5x5)     4:1 Валк (Да Коста, Эберт) – 41:20 (5x4)     5:1 Мэйсек (Хрипунов) – 51:04 (5x5)     6:1 Голышев (Хрипунов) – 54:47 (5x5)    

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек (2), Кёртис Валк и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» шайба на счету Александра Хмелевски.

«Автомобилист» прервал серию поражений из двух матчей, одержав третью победу в сезоне. В следующей игре команда Николая Заварухина встретится дома с «Барысом» 17 сентября.

«Салават Юлаев» впервые проиграл после серии побед из трёх матчей. В ближайшей игре команда Виктора Козлова сыграет дома с «Авангардом» 17 сентября.

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