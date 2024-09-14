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Кожевников оценил перспективы СКА после трёх поражений в четырёх матчах КХЛ

Кожевников оценил перспективы СКА после трёх поражений в четырёх матчах КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о старте сезона у СКА. Команда из Санкт-Петербурга проиграла три матча из четырёх в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), победив лишь «Ладу» (3:1).

«Я бы подождал ещё семь-восемь игр, чтобы делать нормальные выводы. Кто-то ещё не отошёл от нагрузок, а кто-то, наоборот, более свежий.

Это гадание на кофейной гуще, надо, чтобы сыгрались люди. По именам у СКА обалденная команда, но люди не притёрлись друг к другу — и такой результат. Совершенно другой хоккей, чем в НХЛ. И начинается другая игра», — приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

В следующем матче команда Романа Ротенберга сыграет с «Ладой» 15 сентября.

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