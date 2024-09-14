«Салават» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста», в трёх предыдущих матчах — семь

В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Автомобилист» разгромил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 6:1, нанеся сопернику первое поражение в сезоне. «Салават» в трёх предыдущих матчах пропустил семь шайб.

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек (2), Кэртис Валк и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» шайба на счету Александра Хмелевски.

Команды проведут ближайшие матчи 17 сентябре, обе — дома. «Автомобилист» сыграет с «Барысом», а «Салават Юлаев» встретится с «Авангардом».