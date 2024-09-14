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«Салават» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста», в трёх предыдущих матчах — семь

«Салават» пропустил шесть шайб от «Автомобилиста», в трёх предыдущих матчах — семь
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В Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Автомобилист» разгромил уфимский «Салават Юлаев» со счётом 6:1, нанеся сопернику первое поражение в сезоне. «Салават» в трёх предыдущих матчах пропустил семь шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зборовский (Да Коста) – 09:08 (5x5)     2:0 Бывальцев (Зборовский, Аликин) – 19:32 (5x5)     3:0 Мэйсек (Блэкер, Голышев) – 25:22 (5x4)     3:1 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 27:40 (5x5)     4:1 Валк (Да Коста, Эберт) – 41:20 (5x4)     5:1 Мэйсек (Хрипунов) – 51:04 (5x5)     6:1 Голышев (Хрипунов) – 54:47 (5x5)    

Шайбами в составе команды из Екатеринбурга отметились Сергей Зборовский, Алексей Бывальцев, Брукс Мэйсек (2), Кэртис Валк и Анатолий Голышев. У «Салавата Юлаева» шайба на счету Александра Хмелевски.

Команды проведут ближайшие матчи 17 сентябре, обе — дома. «Автомобилист» сыграет с «Барысом», а «Салават Юлаев» встретится с «Авангардом».

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