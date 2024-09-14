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В минском «Динамо» рассказали о состоянии вратаря Кареева после столкновения

В минском «Динамо» рассказали о состоянии вратаря Кареева после столкновения
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Вратарь минского «Динамо» Андрей Кареев, не сумевший продолжить матч с «Барысом» (5:1) 13 сентября, сегодня, 14 сентября, вылетел с командой в Москву, где пройдёт дополнительное обследование. Кареева заменили после столкновения с игроком соперника Эллисоном Уэйдом.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Гросс) – 22:23 (5x5)     1:1 Маклауд (Бекетаев) – 23:54 (5x5)     1:2 Мороз (Лайл, Горбунов) – 24:38 (5x5)     1:3 Дюбе (Гросс, Усов) – 56:14 (5x5)     1:4 Сотишвили (Мелош) – 58:11 (en)     1:5 Мороз (Хэмилтон) – 58:58 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Полное видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Благодарим болельщиков и всех неравнодушных, которые желали нашему вратарю скорейшего выздоровления и интересовались его состоянием.

Во вчерашнем матче в Астане с «Барысом» Андрей Кареев после стыка с членом команды соперника получил повреждение и не смог продолжить игру. Андрей был доставлен в местную клинику, а на следующий день отправился вместе с командой в Москву, где ему предстоит пройти дополнительное обследование для уточнения диагноза и сроков восстановления.

Держись, Андрей!» — написано в сообщении пресс-службы минчан в телеграм-канале.

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