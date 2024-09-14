Игорь Никитин стал шестым тренером, проведшим 600 матчей в КХЛ
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин стал шестым специалистом в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проведшим 600 матчей в турнире. Юбилейная игра пришлась на матч с «Нефтехимиком», проходящим в эти минуты в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Перерыв
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Хоружев (Жукенов, Брюквин) – 10:44 (5x4)
Больше Никитина в КХЛ матчей на тренерском мостике провели Андрей Назаров (647), Зинэтула Билялетдинов (703), Олег Знарок (709), Владимир Крикунов (722) и Дмитрий Квартальнов (887).
Никитин возглавил «Локомотив» в 2021 году. В минувшем сезоне команда вместе с Никитиным дошла до финала Кубка Гагарина, где в четырёх матчах проиграла «Металлургу». Ранее Никитин тренировал ЦСКА, с которым выигрывал трофей.
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