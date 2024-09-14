Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не заслужили голы». Форвард «Салавата» — про 1:6 от «Автомобилиста»

«Не заслужили голы». Форвард «Салавата» — про 1:6 от «Автомобилиста»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зборовский (Да Коста) – 09:08 (5x5)     2:0 Бывальцев (Зборовский, Аликин) – 19:32 (5x5)     3:0 Мэйсек (Блэкер, Голышев) – 25:22 (5x4)     3:1 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 27:40 (5x5)     4:1 Валк (Да Коста, Эберт) – 41:20 (5x4)     5:1 Мэйсек (Хрипунов) – 51:04 (5x5)     6:1 Голышев (Хрипунов) – 54:47 (5x5)    

— Полностью проиграли первый период. Хорошее начало задаёт фору, тон игры. Из-за начала матча всё пошло не так. Потом уже не смогли переломить ход матча. Соперник сделал результат за счёт старта игры.

– В прошлых матчах «Салават» наоборот здорово начинал. Что в этот раз изменилось?
– Не знаю, что поменялось. Сейчас сложно поменялось. Если говорить об общей картине, вышли не готовыми. Соперник больше хотел победить, чем мы. Это было видно по игре.

– Много моментов не реализовали. Почему не удалось сыграть хладнокровно?
– Если не используем моменты, значит, не заслужили голы. Еще раз скажу, что все из-за начала матча. Плохо стартовали, поэтому не заслужили голы, — приводит слова Пименова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.

Материалы по теме
«Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев», нанеся первое поражение в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android