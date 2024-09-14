«Не заслужили голы». Форвард «Салавата» — про 1:6 от «Автомобилиста»

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Пименов высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Полностью проиграли первый период. Хорошее начало задаёт фору, тон игры. Из-за начала матча всё пошло не так. Потом уже не смогли переломить ход матча. Соперник сделал результат за счёт старта игры.

– В прошлых матчах «Салават» наоборот здорово начинал. Что в этот раз изменилось?

– Не знаю, что поменялось. Сейчас сложно поменялось. Если говорить об общей картине, вышли не готовыми. Соперник больше хотел победить, чем мы. Это было видно по игре.

– Много моментов не реализовали. Почему не удалось сыграть хладнокровно?

– Если не используем моменты, значит, не заслужили голы. Еще раз скажу, что все из-за начала матча. Плохо стартовали, поэтому не заслужили голы, — приводит слова Пименова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте.