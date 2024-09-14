Александр Овечкин выйдёт на третье место в истории НХЛ по числу капитанских сезонов

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в 16-й раз начнёт сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в качестве капитана команды. По этому показателю россиянин разделит третье место в истории НХЛ вместе с Джо Сакиком. Об этом сообщает пресс-служба турнира в соцсети X.

На первом месте находится действующий генеральный менеджер «Детройта» Стив Айзерман с 18-ю сезонами в роли капитана. Он делит первую строчку с Сидни Кросби из «Питтсбурга», у которого всё те же 18 сезонов в роли капитана.

38‑летний Овечкин набрал 65 (31+34) очков в 79 матчах регулярного сезона‑2023/2024 и помог «Кэпиталз» выйти в плей‑офф НХЛ. До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу.