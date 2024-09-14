Тренер «Салавата» Козлов высказался о разгроме от «Автомобилиста» 1:6 в матче КХЛ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Мы ожидали, что «Автомобилист» с начала матча пойдёт активно и агрессивно. Первые 10 минут мы оборонялись, Самонов нас держал в игре. Могли сыграть иначе на старте, но пару раз не вывели шайбу из зоны — и потом уже волной на нас нахлынуло. В конце периода у нас была хорошая возможность в меньшинстве, после перерыва стали лучше двигаться, но были удаления, однако даже в меньшинстве дважды выходили в ноль, был буллит, могли вернуться в игру. В третьем периоде стали форсировать события, четвёртый гол так сказался. Если подытожить — не заслужили сегодня, повернулось в другую сторону. Через два дня снова топ-команда, готовимся к ней.

— Как объяснить три удаления за грубость и неспортивное поведение? Они привели к двум пропущенным шайбам.

Эмоции, эмоции. С некоторыми удалениями я не совсем согласен, но это игра, у нас есть своё видение, разные взгляды. Хоккей — эмоциональный вид спорта.

— Согласитесь, что плохо сыграли ваши лидеры?

— Не соглашусь, они сыграли хорошо, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.