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Тренер «Салавата» Козлов высказался о разгроме от «Автомобилиста» 1:6 в матче КХЛ

Тренер «Салавата» Козлов высказался о разгроме от «Автомобилиста» 1:6 в матче КХЛ
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Автомобилиста» (1:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зборовский (Да Коста) – 09:08 (5x5)     2:0 Бывальцев (Зборовский, Аликин) – 19:32 (5x5)     3:0 Мэйсек (Блэкер, Голышев) – 25:22 (5x4)     3:1 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 27:40 (5x5)     4:1 Валк (Да Коста, Эберт) – 41:20 (5x4)     5:1 Мэйсек (Хрипунов) – 51:04 (5x5)     6:1 Голышев (Хрипунов) – 54:47 (5x5)    

— Мы ожидали, что «Автомобилист» с начала матча пойдёт активно и агрессивно. Первые 10 минут мы оборонялись, Самонов нас держал в игре. Могли сыграть иначе на старте, но пару раз не вывели шайбу из зоны — и потом уже волной на нас нахлынуло. В конце периода у нас была хорошая возможность в меньшинстве, после перерыва стали лучше двигаться, но были удаления, однако даже в меньшинстве дважды выходили в ноль, был буллит, могли вернуться в игру. В третьем периоде стали форсировать события, четвёртый гол так сказался. Если подытожить — не заслужили сегодня, повернулось в другую сторону. Через два дня снова топ-команда, готовимся к ней.

— Как объяснить три удаления за грубость и неспортивное поведение? Они привели к двум пропущенным шайбам.
Эмоции, эмоции. С некоторыми удалениями я не совсем согласен, но это игра, у нас есть своё видение, разные взгляды. Хоккей — эмоциональный вид спорта.

— Согласитесь, что плохо сыграли ваши лидеры?
— Не соглашусь, они сыграли хорошо, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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