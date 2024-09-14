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Тренер «Салавата» Козлов объяснил, почему Ливо исполнил буллит в игре с «Автомобилистом»

Тренер «Салавата» Козлов объяснил, почему Ливо исполнил буллит в игре с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, почему по ходу матча с «Автомобилистом» (1:6) исполнять буллит пошёл нападающий Джош Ливо.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зборовский (Да Коста) – 09:08 (5x5)     2:0 Бывальцев (Зборовский, Аликин) – 19:32 (5x5)     3:0 Мэйсек (Блэкер, Голышев) – 25:22 (5x4)     3:1 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 27:40 (5x5)     4:1 Валк (Да Коста, Эберт) – 41:20 (5x4)     5:1 Мэйсек (Хрипунов) – 51:04 (5x5)     6:1 Голышев (Хрипунов) – 54:47 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Панин утром был в списке травмированных, но сегодня отыграл. Это ошибка или «игры разума» от вас?
— Ни то, ни другое. У Григория было повреждение, мы смотрели, позволит это ему выступить или нет, без подвоха.

— Мог ли «Салават» слишком растратиться за домашнюю серию?
— Эмоционально — возможно. У нас много ребят, которые получают практику в КХЛ. Неприятно играть, когда болельщики гонят вперёд. Когда ты чуть задерживаешься в своей зоне, получается двойная ошибка: болельщики кричат, «Автомобилист» идёт вперёд.

— Почему выбрали Ливо на исполнение буллита?
— Почему я выбрал одного из лучших нападающих, который забил предыдущий буллит? Я был уверен, что он может забить, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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