Тренер «Салавата» Козлов объяснил, почему Ливо исполнил буллит в игре с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, почему по ходу матча с «Автомобилистом» (1:6) исполнять буллит пошёл нападающий Джош Ливо.

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— Панин утром был в списке травмированных, но сегодня отыграл. Это ошибка или «игры разума» от вас?

— Ни то, ни другое. У Григория было повреждение, мы смотрели, позволит это ему выступить или нет, без подвоха.

— Мог ли «Салават» слишком растратиться за домашнюю серию?

— Эмоционально — возможно. У нас много ребят, которые получают практику в КХЛ. Неприятно играть, когда болельщики гонят вперёд. Когда ты чуть задерживаешься в своей зоне, получается двойная ошибка: болельщики кричат, «Автомобилист» идёт вперёд.

— Почему выбрали Ливо на исполнение буллита?

— Почему я выбрал одного из лучших нападающих, который забил предыдущий буллит? Я был уверен, что он может забить, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.