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Козлов после 1:6 от «Автомобилиста»: «Салават» должен играть правильно и не так авантюрно

Козлов после 1:6 от «Автомобилиста»: «Салават» должен играть правильно и не так авантюрно
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Автомобилиста» (1:6) объяснил, как на игроках команды скажется такой результат.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зборовский (Да Коста) – 09:08 (5x5)     2:0 Бывальцев (Зборовский, Аликин) – 19:32 (5x5)     3:0 Мэйсек (Блэкер, Голышев) – 25:22 (5x4)     3:1 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 27:40 (5x5)     4:1 Валк (Да Коста, Эберт) – 41:20 (5x4)     5:1 Мэйсек (Хрипунов) – 51:04 (5x5)     6:1 Голышев (Хрипунов) – 54:47 (5x5)    

— 1:6 – давно такого поражения не было. Это бьёт эмоционально по команде?
— Нет, не бьёт. Ребята все взрослые, у нас хорошая группа ветеранов, которые через это проходили. Повторюсь, могли вернуться в игру во втором периоде, но Аликин держал команду, а в третьем периоде играли рискованно и допускали ошибки. Согласен, что мы должны играть более правильно и не так авантюрно, можем стать лучше в этом направлении.

— Качеством игры в целом довольны?
— Нет, это было не то, что мы можем. Прошлые матчи показали, что можем играть лучше. Однако это четвёртая игра с топовыми командами. Если ты теряешь чуть концентрацию или самоотдачу против таких соперников, сразу наказывают, а вернуться в игру сложно, потому что все умеют играть в обороне.

— Хотели ли заменить Самонова в третьем периоде?
— Это уже была самая концовка матча, команда жила, я думал, что можем вернуться. В концовке уже не было смысла, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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