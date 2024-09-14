Козлов после 1:6 от «Автомобилиста»: «Салават» должен играть правильно и не так авантюрно

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Автомобилиста» (1:6) объяснил, как на игроках команды скажется такой результат.

— 1:6 – давно такого поражения не было. Это бьёт эмоционально по команде?

— Нет, не бьёт. Ребята все взрослые, у нас хорошая группа ветеранов, которые через это проходили. Повторюсь, могли вернуться в игру во втором периоде, но Аликин держал команду, а в третьем периоде играли рискованно и допускали ошибки. Согласен, что мы должны играть более правильно и не так авантюрно, можем стать лучше в этом направлении.

— Качеством игры в целом довольны?

— Нет, это было не то, что мы можем. Прошлые матчи показали, что можем играть лучше. Однако это четвёртая игра с топовыми командами. Если ты теряешь чуть концентрацию или самоотдачу против таких соперников, сразу наказывают, а вернуться в игру сложно, потому что все умеют играть в обороне.

— Хотели ли заменить Самонова в третьем периоде?

— Это уже была самая концовка матча, команда жила, я думал, что можем вернуться. В концовке уже не было смысла, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.