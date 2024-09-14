Тренер «Автомобилиста» Заварухин оценил разгромную победу над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Хорошее начало, одно из лучших в этом чемпионате. Хорошо выступали, двигали шайбу, много играли в атаке и создавали моменты. Во втором периоде детские ошибки допускали, Аликин оставил в игре, поймал выходы и буллит. В третьем периоде сыграли по заданию, забили хорошие голы на контратаках. Здорово выступили спецбригады, целостно сыграли бригады. Если честно, нервная игра была со стороны тренерского штаба. Было много борьбы, здорово, что вырвали эти стыки.

— Очень активно подключались защитники в атаку. После прошлого матча делали на этом акцент?

— С подготовительного этапа просим, чтобы было пять впереди и пять сзади, чтобы защитники подключались, один бы постоянно помогал форвардам, чтобы было преимущество. Это плюс для любой команды.

— Впервые за долгое время разбили связку Валк — Мэйсек. Эксперимент вышел удачным?

— Да, показали лучшую игру с начала чемпионата. Это не предел, они могут ещё лучше.

— Что изменили в подготовке после неудачи в Уфе?

— Не скажу, что неудача, могли ту игру моментами переломить, выходя в большинстве, но не забили, за это соперник наказал. Было время на подготовку, разобрали игру. В Нижнем Новгороде была тяжёлая встреча, вязкий лёд, возможно, где-то из-за этого не успевали за соперником. Время прошло, и команда становится командой, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.