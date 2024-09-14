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Заварухин о 19-летнем белорусском защитнике Карповиче: ноги, как у дяди Лёши Касатонова

Заварухин о 19-летнем белорусском защитнике Карповиче: ноги, как у дяди Лёши Касатонова
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о защитнике команды Данииле Карповиче. Сегодня, 14 сентября, «Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» в матче КХЛ со счётом 6:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Зборовский (Да Коста) – 09:08 (5x5)     2:0 Бывальцев (Зборовский, Аликин) – 19:32 (5x5)     3:0 Мэйсек (Блэкер, Голышев) – 25:22 (5x4)     3:1 Хмелевски (Ливо, Тодд) – 27:40 (5x5)     4:1 Валк (Да Коста, Эберт) – 41:20 (5x4)     5:1 Мэйсек (Хрипунов) – 51:04 (5x5)     6:1 Голышев (Хрипунов) – 54:47 (5x5)    

— Как оцените игру Карповича?
— Молодой парень, у него ноги, как у дяди Лёши Касатонова. Здоровья у него очень много – жаль, что паспорт у него не российский, был бы лимитчиком. Потенциал у парня есть, всё зависит от него.

— Какова вероятность, что Карпович станет постоянным игроком стартового состава, как и Каштанов?
— Это зависит от него, как он будет прогрессировать. Парню дали шанс, он им пользуется, здорово, что есть конкуренция, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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