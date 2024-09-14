Заварухин о 19-летнем белорусском защитнике Карповиче: ноги, как у дяди Лёши Касатонова

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о защитнике команды Данииле Карповиче. Сегодня, 14 сентября, «Автомобилист» разгромил «Салават Юлаев» в матче КХЛ со счётом 6:1.

— Как оцените игру Карповича?

— Молодой парень, у него ноги, как у дяди Лёши Касатонова. Здоровья у него очень много – жаль, что паспорт у него не российский, был бы лимитчиком. Потенциал у парня есть, всё зависит от него.

— Какова вероятность, что Карпович станет постоянным игроком стартового состава, как и Каштанов?

— Это зависит от него, как он будет прогрессировать. Парню дали шанс, он им пользуется, здорово, что есть конкуренция, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.