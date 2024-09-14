«Спартак» одержал уверенную победу над «Торпедо» в матче КХЛ
Поделиться
В московском «Мегаспорте» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Спартак» уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 00:47 (5x5) 2:0 Принс (Биттен, Иванов) – 08:57 (5x5) 3:0 Принс (Миронов, Мальцев) – 11:52 (5x4) 3:1 Линч (Ларионов) – 35:56 (5x5) 4:1 Биттен (Локтионов, Принс) – 36:08 (5x5) 4:2 Гончарук – 53:22 (4x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Шайбами в составе московской команды отметились Иван Морозов, Шейн Принс (2) и Уилл Биттен. У нижегородцев отличились Бобби Линч и Сергей Гончарук.
«Спартак» одержал четвёртую победу в пяти матчах после старта сезона. Красно-белые в следующем матче встретятся с «Сибирью». Игра пройдёт в Новосибирске 21 сентября.
«Торпедо» прервал победную серию из двух матчей, потерпев третье поражение в сезоне. 16 сентября нижегородцы сыграют на выезде с «Сочи».
Комментарии
- 14 сентября 2024
-
20:09
-
19:45
-
19:43
-
19:38
-
19:28
-
19:28
-
19:21
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
18:58
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:07
-
18:04
-
17:59
-
17:50
-
17:25
-
17:24
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:11
-
16:10
-
15:45
-
15:34
-
15:20
-
15:08
-
14:55
-
14:44
-
14:30
-
14:26
-
14:15