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Спартак — Торпедо, результат матча 14 сентября 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Спартак» одержал уверенную победу над «Торпедо» в матче КХЛ
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В московском «Мегаспорте» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Спартак» уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Морозов (Чайковски, Голдобин) – 00:47 (5x5)     2:0 Принс (Биттен, Иванов) – 08:57 (5x5)     3:0 Принс (Миронов, Мальцев) – 11:52 (5x4)     3:1 Линч (Ларионов) – 35:56 (5x5)     4:1 Биттен (Локтионов, Принс) – 36:08 (5x5)     4:2 Гончарук – 53:22 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе московской команды отметились Иван Морозов, Шейн Принс (2) и Уилл Биттен. У нижегородцев отличились Бобби Линч и Сергей Гончарук.

«Спартак» одержал четвёртую победу в пяти матчах после старта сезона. Красно-белые в следующем матче встретятся с «Сибирью». Игра пройдёт в Новосибирске 21 сентября.

«Торпедо» прервал победную серию из двух матчей, потерпев третье поражение в сезоне. 16 сентября нижегородцы сыграют на выезде с «Сочи».

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