«Спартак» одержал уверенную победу над «Торпедо» в матче КХЛ

В московском «Мегаспорте» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Спартак» уверенно обыграл нижегородское «Торпедо» со счётом 4:2.

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Шайбами в составе московской команды отметились Иван Морозов, Шейн Принс (2) и Уилл Биттен. У нижегородцев отличились Бобби Линч и Сергей Гончарук.

«Спартак» одержал четвёртую победу в пяти матчах после старта сезона. Красно-белые в следующем матче встретятся с «Сибирью». Игра пройдёт в Новосибирске 21 сентября.

«Торпедо» прервал победную серию из двух матчей, потерпев третье поражение в сезоне. 16 сентября нижегородцы сыграют на выезде с «Сочи».