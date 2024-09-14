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«Трактор» обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд в КХЛ

Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Большой» в Сочи состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Сочи» на своём льду проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе челябинской команды отметились Максим Шабанов и Григорий Дронов. В обоих случаях ему ассистировал Сергей Телегин. Также за «Трактор» забросили шайбы Михаил Котляревский и Чарльз Робинсон. У «Сочи» точный бросок на счету Михала Криштофа.

Для «Трактора» эта победа стала третьей в сезоне и второй подряд. В предыдущем матче команда Бенуа Гру обыграла СКА со счётом 3:0. 19 cентября челябинцев ждёт игра с «Нефтехимиком» дома.

Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд. В предыдущем матче сочинцы проиграли «Витязю» (4:5), а до этого обыграли «Спартак» (2:1 Б). В следующем матче сочинцы дома сыграют с «Торпедо» 16 сентября.