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Сочи — Трактор, результат матча 14 сентября 2024, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

«Трактор» обыграл «Сочи» и одержал вторую победу подряд в КХЛ
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Сегодня, 14 сентября, на стадионе «Большой» в Сочи состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Сочи» на своём льду проиграл челябинскому «Трактору» со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Шабанов (Телегин) – 19:19 (5x5)     0:2 Дронов (Телегин, Дер-Аргучинцев) – 27:53 (5x4)     0:3 Котляревский – 44:29 (4x5)     1:3 Криштоф (Попов) – 54:45 (5x5)     1:4 Робинсон – 56:54 (4x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе челябинской команды отметились Максим Шабанов и Григорий Дронов. В обоих случаях ему ассистировал Сергей Телегин. Также за «Трактор» забросили шайбы Михаил Котляревский и Чарльз Робинсон. У «Сочи» точный бросок на счету Михала Криштофа.

Для «Трактора» эта победа стала третьей в сезоне и второй подряд. В предыдущем матче команда Бенуа Гру обыграла СКА со счётом 3:0. 19 cентября челябинцев ждёт игра с «Нефтехимиком» дома.

Для «Сочи» это поражение стало вторым подряд. В предыдущем матче сочинцы проиграли «Витязю» (4:5), а до этого обыграли «Спартак» (2:1 Б). В следующем матче сочинцы дома сыграют с «Торпедо» 16 сентября.

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