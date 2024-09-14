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Экс-тренер сборной России оценил назначение Знарка в «Филадельфию»

Экс-тренер сборной России оценил назначение Знарка в «Филадельфию»
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал назначение Олега Знарка на должность европейского консультанта по развитию игроков и скаутингу «Филадельфии Флайерз».

«Они оба русскоязычные люди. Когда ты находишься в чужой стране, любая поддержка и любой позитив в общении сильно помогают. Календарь и сезон тяжёлые, нужно будет психологически разгружаться. Если Олег Знарок будет где-то рядом, то сможет подсказать в каких-то моментах. Тот факт, что он работает на «Филадельфию», позволяет ему лишний раз контактировать с Матвеем. Это на самом деле немаловажный фактор», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, в составе «Филадельфии» выступают три россиянина — Матвей Мичков, Иван Федотов, Егор Замула.

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