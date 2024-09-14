«Северсталь» одолела ЦСКА, нанеся армейцам третье поражение в сезоне

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Сегодня, 14 сентября, в Ледовом дворце Череповца состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Северсталь» на своём льду принимала московский ЦСКА. Победу в матче со счётом 4:2 одержала «Северсталь».

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Шайбами в составе домашней команды отметились Александр Скоренков, Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелёв. У гостей отличились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

Для «Северстали» эта победа стала третьей в сезоне. Ранее команда обыграла «Торпедо» (3:0) и «Куньлунь» (4:2). В следующем матче представители Череповца дома сыграют с «Металлургом» 16 сентября.

ЦСКА проиграл в третий раз за пять матчей. Впереди у команды Ильи Воробьёва игра с московским «Динамо» 17 сентября.