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Северсталь — ЦСКА, результат матча 14 сентября 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Северсталь» одолела ЦСКА, нанеся армейцам третье поражение в сезоне
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Сегодня, 14 сентября, в Ледовом дворце Череповца состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местная «Северсталь» на своём льду принимала московский ЦСКА. Победу в матче со счётом 4:2 одержала «Северсталь».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Охотюк, Мамин) – 23:43 (5x5)     1:1 Скоренов (Иванцов) – 25:20 (5x5)     2:1 Лишка (Барберио, Коростелёв) – 26:25 (5x5)     2:2 Полтапов (Мингачёв) – 36:17 (5x5)     3:2 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 56:08 (5x5)     4:2 Коростелёв (Калдис) – 59:37 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Шайбами в составе домашней команды отметились Александр Скоренков, Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелёв. У гостей отличились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

Для «Северстали» эта победа стала третьей в сезоне. Ранее команда обыграла «Торпедо» (3:0) и «Куньлунь» (4:2). В следующем матче представители Череповца дома сыграют с «Металлургом» 16 сентября.

ЦСКА проиграл в третий раз за пять матчей. Впереди у команды Ильи Воробьёва игра с московским «Динамо» 17 сентября.

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