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Ак Барс — Металлург, результат матча 14 сентября 2024, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» обыграл «Металлург», команда Разина уступила четыре из пяти матчей в сезоне
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На «Татнефть-Арене» в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яруллин (Барабанов, Яшкин) – 15:00 (5x5)     2:0 Галимов – 59:56 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Победной шайбой в составе «Ак Барса» отметился Альберт Яруллин с передач Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина. В концовке встречи Артём Галимов отправил шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» одержал вторую победу в четырёх матчах сезона. Ранее команда проиграла «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:4), а также обошла «Торпедо» (3:2 Б). В следующей встрече казанцы сыграют с «Барысом» дома 19 сентября.

«Металлург» проиграл в четвёртый раз в пяти матчах на старте сезона. Действующий обладатель Кубка Гагарина в следующей игре встретится с «Северсталью» 16 сентября на выезде.

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