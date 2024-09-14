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«Ак Барс» обыграл «Металлург», команда Разина уступила четыре из пяти матчей в сезоне

На «Татнефть-Арене» в Казани завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Ак Барс» обыграл магнитогорский «Металлург» со счётом 2:0.

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Победной шайбой в составе «Ак Барса» отметился Альберт Яруллин с передач Александра Барабанова и Дмитрия Яшкина. В концовке встречи Артём Галимов отправил шайбу в пустые ворота.

«Ак Барс» одержал вторую победу в четырёх матчах сезона. Ранее команда проиграла «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:4), а также обошла «Торпедо» (3:2 Б). В следующей встрече казанцы сыграют с «Барысом» дома 19 сентября.

«Металлург» проиграл в четвёртый раз в пяти матчах на старте сезона. Действующий обладатель Кубка Гагарина в следующей игре встретится с «Северсталью» 16 сентября на выезде.