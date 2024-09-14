«Локомотив» уступил «Нефтехимику» и потерпел первое поражение в сезоне

Сегодня, 14 сентября, состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Со счётом 1:0 победу одержала команда из Нижнекамска.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Единственную шайбу в этой встрече забросил Никита Хоружев, открыв счёт на 11-й минуте матча.
Напомним, ранее «Локомотив» не потерпел ни одного поражения с самого старта сезона-2024/2025. Команда смогла обыграть действующего чемпиона — магнитогорский «Металлург», забрав Кубок Открытия, а далее одержать победу ещё в трёх последующих встречах. Теперь в КХЛ не осталось команд без поражений.
Следующий матч ярославской команды состоится 17 сентября с «Ладой», в этот же день «Нефтехимик» встретится с «Сибирью».
- 14 сентября 2024
-
20:09
-
19:45
-
19:43
-
19:38
-
19:28
-
19:28
-
19:21
-
19:20
-
19:17
-
19:15
-
18:58
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:07
-
18:04
-
17:59
-
17:50
-
17:25
-
17:24
-
17:00
-
16:54
-
16:38
-
16:11
-
16:10
-
15:45
-
15:34
-
15:20
-
15:08
-
14:55
-
14:44
-
14:30
-
14:26
-
14:15