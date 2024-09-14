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Нефтехимик — Локомотив, результат матча 14 сентября 2024, счет 1:0, КХЛ 2024-2025

«Локомотив» уступил «Нефтехимику» и потерпел первое поражение в сезоне
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Сегодня, 14 сентября, состоялся матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Локомотивом» и «Нефтехимиком». Со счётом 1:0 победу одержала команда из Нижнекамска.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Хоружев (Жукенов, Брюквин) – 10:44 (5x4)     1:1    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Единственную шайбу в этой встрече забросил Никита Хоружев, открыв счёт на 11-й минуте матча.

Напомним, ранее «Локомотив» не потерпел ни одного поражения с самого старта сезона-2024/2025. Команда смогла обыграть действующего чемпиона — магнитогорский «Металлург», забрав Кубок Открытия, а далее одержать победу ещё в трёх последующих встречах. Теперь в КХЛ не осталось команд без поражений.

Следующий матч ярославской команды состоится 17 сентября с «Ладой», в этот же день «Нефтехимик» встретится с «Сибирью».

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