Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Действующий победитель КГ «Металлург» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона КХЛ

Действующий победитель КГ «Металлург» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона КХЛ
Комментарии

Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл в гостях казанскому «Ак Барсу» со счётом 0:2. Для команды Андрея Разина это поражение стало четвёртым в пяти матчах на старте сезона. В минувшем сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яруллин (Барабанов, Яшкин) – 15:00 (5x5)     2:0 Галимов – 59:56 (en)    

Ранее магнитогорская команда проиграла «Локомотиву» (2:3), «Нефтехимику» (0:2 и 2:3). У команды пока одна победа в сезона, одержанная над СКА (5:4 ОТ) в овертайме.

В ближайшем матче подопечные Разина сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью» 16 сентября, а затем команду ждёт третий в сезоне матч с «Нефтехимиком» 21 сентября.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Металлург», команда Разина уступила четыре из пяти матчей в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android