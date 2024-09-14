Действующий победитель КГ «Металлург» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона КХЛ
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Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл в гостях казанскому «Ак Барсу» со счётом 0:2. Для команды Андрея Разина это поражение стало четвёртым в пяти матчах на старте сезона. В минувшем сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина.
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яруллин (Барабанов, Яшкин) – 15:00 (5x5) 2:0 Галимов – 59:56 (en)
Ранее магнитогорская команда проиграла «Локомотиву» (2:3), «Нефтехимику» (0:2 и 2:3). У команды пока одна победа в сезона, одержанная над СКА (5:4 ОТ) в овертайме.
В ближайшем матче подопечные Разина сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью» 16 сентября, а затем команду ждёт третий в сезоне матч с «Нефтехимиком» 21 сентября.
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