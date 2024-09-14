Действующий победитель КГ «Металлург» проиграл четыре из пяти матчей на старте сезона КХЛ

Магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проиграл в гостях казанскому «Ак Барсу» со счётом 0:2. Для команды Андрея Разина это поражение стало четвёртым в пяти матчах на старте сезона. В минувшем сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее магнитогорская команда проиграла «Локомотиву» (2:3), «Нефтехимику» (0:2 и 2:3). У команды пока одна победа в сезона, одержанная над СКА (5:4 ОТ) в овертайме.

В ближайшем матче подопечные Разина сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью» 16 сентября, а затем команду ждёт третий в сезоне матч с «Нефтехимиком» 21 сентября.