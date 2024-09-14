Черкас: чемпионат только стартовал, СКА снова будет побеждать

Заслуженный тренер России Сергей Черкас оценил первые матчи СКА в стартовавшем сезоне КХЛ.

«Первая игра в Ледовом собрала огромное количество зрителей. Хороший матч, динамичный, обе команды показали быстрый хоккей. СКА играл здорово, но преодолеть вратаря, который творил чудеса, хозяева не смогли. Забей Григоренко гол – и игра бы сложилась совсем по-другому. Но что поделать – игра есть игра. Мы верим в команду, поддерживаем и не сомневаемся, что все победы впереди. Чемпионат только стартовал – когда вернутся все травмированные, наберут форму лидеры, которые пропускали матчи из-за повреждений, СКА снова будет побеждать», — рассказал Черкас «Чемпионату».

В четырёх прошедших матчах СКА потерпел три поражения, обыграв только «Ладу».