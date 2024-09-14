Ильин в матче с ЦСКА отдал потрясающий голевой пас, лёжа на льду. Эта шайба стала победной

19-летний нападающий «Северстали» Михаил Ильин сумел отдать голевую передачу на Кирилла Пилипенко, когда находился на льду. Эта шайба стала победной для череповецкой команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА (4:2).

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Для «Северстали» эта победа стала третьей в сезоне. Ранее команда обыграла «Торпедо» (3:0) и «Куньлунь» (4:2). В следующем матче представители Череповца дома сыграют с «Металлургом» 16 сентября.

ЦСКА проиграл в третий раз за пять матчей. Впереди у команды Ильи Воробьёва игра с московским «Динамо» 17 сентября.