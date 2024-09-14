Ильин в матче с ЦСКА отдал потрясающий голевой пас, лёжа на льду. Эта шайба стала победной
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19-летний нападающий «Северстали» Михаил Ильин сумел отдать голевую передачу на Кирилла Пилипенко, когда находился на льду. Эта шайба стала победной для череповецкой команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Карнаухов (Охотюк, Мамин) – 23:43 (5x5) 1:1 Скоренов (Иванцов) – 25:20 (5x5) 2:1 Лишка (Барберио, Коростелёв) – 26:25 (5x5) 2:2 Полтапов (Мингачёв) – 36:17 (5x5) 3:2 Пилипенко (Ильин, Аймурзин) – 56:08 (5x5) 4:2 Коростелёв (Калдис) – 59:37 (en)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Для «Северстали» эта победа стала третьей в сезоне. Ранее команда обыграла «Торпедо» (3:0) и «Куньлунь» (4:2). В следующем матче представители Череповца дома сыграют с «Металлургом» 16 сентября.
ЦСКА проиграл в третий раз за пять матчей. Впереди у команды Ильи Воробьёва игра с московским «Динамо» 17 сентября.
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