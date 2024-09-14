В КХЛ не осталось команд без поражений в нынешнем сезоне

Ярославский «Локомотив» потерпел поражение в матче с «Нефтехимиком» (0:1) в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Таким образом, в нынешнем сезоне турнира не осталось команд, которые ещё ни разу не проигрывали.

Ярославцы были последней командой КХЛ без поражений в сезоне. До этого подопечные Игоря Никитина обыграли «Металлург» (3:2), «Ладу» (3:0), СКА (2:0) и «Куньлунь» (6:2).

Для «Нефтехимика» эта победа стала четвёртой в пяти матчах сезона. Нижнекамский клуб до этого проиграл лишь омскому «Авангарду» (2:4) на выезде, а во всех остальных встречах одержал победу.