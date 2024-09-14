«Я думаю, он хочет поразить». Директор по развитию игроков «Филадельфии» — о Мичкове

Директор по развитию игроков «Филадельфии», бывший канадский хоккеист Райли Армстронг заявил, что Матвею Мичкову не стоит давить на себя.

«На него немного давят, я думаю, он хочет выйти с грохотом, поразить и показать людям, что он из себя представляет. У него есть эта крутость. Я просто надеюсь, что он начнёт с правильной ноги. Надеюсь, он не будет слишком давить на себя, чтобы он мог просто быть собой, получать удовольствие и любить игру, и я думаю, что очки и прочее, придёт само», — приводит слова Армстронга The Athletic.

Напомним, Мичков был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте в 2023 году. В этом межсезонье игрок подписал с клубом НХЛ контракт новичка и задолго до начала подготовки отправился в США.