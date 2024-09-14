«Чемпионами они были в прошлом сезоне, мы на это не смотрим». Мифтахов — о «Металлурге»

Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов заявил, что каждый матч для их команды сейчас важен и принципиален.

– Какие впечатления от первого домашнего матча в сезоне?

– Дома всегда приятно играть. У нас потрясающие болельщики, которые гонят вперёд каждую игру. Очень важно было сегодня победить и не пропустить. Спасибо ребятам, много на себя поймали. Считаю, что это была очень важная победа в первом домашнем матче против серьёзного соперника.

– Почувствовали разницу между «Металлургом» и другими соперниками?

– Чемпионами они были в прошлом сезоне. Мы на это не смотрим, каждая игра для нас важная и принципиальная. Выходим всегда только на победу, — приводит слова Мифтахова официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, казанской команде всухую удалось обыграть действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» со счётом 2:0. Магнитогорсцы на старте сезона одержали лишь одну победу в пяти матчах.