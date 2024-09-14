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«Чемпионами они были в прошлом сезоне, мы на это не смотрим». Мифтахов — о «Металлурге»

«Чемпионами они были в прошлом сезоне, мы на это не смотрим». Мифтахов — о «Металлурге»
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Голкипер «Ак Барса» Амир Мифтахов заявил, что каждый матч для их команды сейчас важен и принципиален.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яруллин (Барабанов, Яшкин) – 15:00 (5x5)     2:0 Галимов – 59:56 (en)    

– Какие впечатления от первого домашнего матча в сезоне?

– Дома всегда приятно играть. У нас потрясающие болельщики, которые гонят вперёд каждую игру. Очень важно было сегодня победить и не пропустить. Спасибо ребятам, много на себя поймали. Считаю, что это была очень важная победа в первом домашнем матче против серьёзного соперника.

– Почувствовали разницу между «Металлургом» и другими соперниками?

– Чемпионами они были в прошлом сезоне. Мы на это не смотрим, каждая игра для нас важная и принципиальная. Выходим всегда только на победу, — приводит слова Мифтахова официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, казанской команде всухую удалось обыграть действующего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» со счётом 2:0. Магнитогорсцы на старте сезона одержали лишь одну победу в пяти матчах.

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