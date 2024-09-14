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На матче «Ак Барса» и «Металлурга» установили рекорд России

На матче «Ак Барса» и «Металлурга» установили рекорд России
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Необычным достижением запомнится игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «Татнефть-Арене». Во время матча между «Ак Барсом» и «Металлургом» (2:0) был установлен рекорд России по цепочке рукопожатий. Об этом сообщает пресс-служба «Ак Барса» в телеграм-канале.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Яруллин (Барабанов, Яшкин) – 15:00 (5x5)     2:0 Галимов – 59:56 (en)    

«На матче «Ак Барса» установлен рекорд России по цепочке рукопожатий. Спасибо каждому, кто приложил руку к этому рекорду! Мы вместе сделали разницу!» — сказано в заявлении.

«Ак Барс» одержал вторую победу в четырёх матчах сезона. Ранее команда уступила «Салавату Юлаеву» (3:5) и «Авангарду» (1:4), а также обошла «Торпедо» (3:2 Б). В следующей встрече казанцы сыграют с «Барысом» дома 19 сентября.

«Металлург» проиграл в четвёртый раз в пяти матчах на старте сезона. Действующий обладатель Кубка Гагарина в следующей игре встретится с «Северсталью» 16 сентября на выезде.

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